Altarimini

Romagna Acque incontra i Comuni della valle del Conca

Incontro a Misano tra i vertici della società e sindaci e amministratori del territorio

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
29 settembre 2026 09:11
Romagna Acque incontra i Comuni della valle del Conca -
Misano Adriatico
Altre News
Condividi

I vertici di Romagna acque hanno incontrato nei giorni scorsi sindaci e amministratori di diversi Comuni della valle del Conca, in un meeting ospitato dal sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, e che si è poi concluso con una visita alla diga del Conca.

L’incontro aveva lo scopo di fare il punto sulle tematiche legate alla situazione idropotabile sul territorio; il presidente di Romagna Acque Fabrizio Landi (accompagnato nell’occasione dalla vicepresidente Stefania Sabba) ha rassicurato gli amministratori locali sul fatto che l’acqua proveniente dalla diga di Ridracoli verrà sempre utilizzata, in caso di necessità, a supporto di quella utilizzata da fonti locali (a maggior ragione, in vista del futuro potenziamento della raccolta da Ridracoli).

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini