Romagna Acque, nuovo direttivo: ex sindaca Verucchio Sabba è la vicepresidente

Presidente, al posto di Tonino Bernabè, è Fabrizio Landi

Questa mattina (mercoledì 9 luglio) l'assemblea dei soci di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., riunitasi in sede, ha nominato all'unanimità il nuovo consiglio di amministrazione della Società, che resterà in carica per il prossimo triennio. Al posto di Tonino Bernabè, dopo 12 anni e 4 mandati, il nuovo presidente è Fabrizio Landi: cesenate, classe 1968, avvocato, è stato fra le altre cose consigliere comunale a Cesena e segretario territoriale del Pd. Vicepresidente, al posto di Roberto Biondi, è stata nominata Stefania Sabba. Nata a Rimini nel 1969, a sua volta avvocato, è stata per due mandati sindaca di Verucchio, e anche presidente dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. All’interno del consiglio di amministrazione c’è un terzo volto nuovo: è quello di Augusto Patrignani, 73 anni, imprenditore (è titolare di Maxicart), presidente di Ascom Cesena e dell’Unione provinciale di Forlì-Cesena di Confcommercio. E’stato anche presidente del Cesena Football Club. Confermati invece i due consiglieri dell’area ravennate, entrambi avvocati: Sonia Lama e Giovanni Crocetti Bernardi.