Romagna sempre più vicina a Varsavia: il turismo polacco scopre Cattolica

Press tour di giornaliste e food blogger polacche tra Riviera ed entroterra. Bartolucci: “Esperienze dirette miglior forma di promozione per il territorio”

Polonia-Cattolica, due punti sulla rotta aerea Varsavia-Rimini, sempre più vicini. Anche la Regina è stata infatti meta, insieme con Riccione, Rimini e la Valconca, del press tour di quattro giornaliste e food blogger polacche arrivate in Romagna la scorsa settimana con il volo inaugurale Varsavia Modlin-Rimini, operato da Wizz Air. Un progetto che ha visto mettere in campo due educational tour promossi da APT Servizi Emilia-Romagna e una campagna social con il claim “Emilia-Romania bliżej, niż myślisz”, ovvero “l’Emilia-Romagna è più vicina di quel che pensi”.

Ad accogliere le giornaliste è stata l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci la quale ha portato loro il saluto dell’Amministrazione e della città e le ha accompagnate nel tour alla scoperta dell’identità marinara di Cattolica e delle sue bellezze ed eccellenze.

“È stato un incontro prezioso ed importante – ha spiegato l’Assessora Bartolucci - Le reporter hanno vissuto un’esperienza immersiva all’insegna dell’enogastronomia, dello slow tourism e dell’outdoor. Sono rimaste piacevolmente colpite della bellezza della nostra città e della ricchezza di proposte del territorio, tra mare ed entroterra. La Polonia si conferma uno dei nostri mercati esteri più promettenti e queste occasioni di incontro e conoscenza diretta ed esperienziale di una città è la miglior modalità di promozione. Chi ha la possibilità di conoscere e assaporare personalmente un luogo, può raccontarlo in modo autentico e coinvolgente. Le giornaliste, professioniste del food and travel blogger, promuoveranno Cattolica, il territorio e tutta la Romagna nei media a tiratura nazionale e internazionale. Non esiste pubblicità migliore di questa”.

Il gruppo stampa collabora con i seguenti portali online e riviste travel e food: Wasza Turystyka (300mila visualizzazioni mensili e circa 115mila utenti unici al mese), kobieta.pl (circa 1,78 milioni di utenti unici mensili), Restaurantica.pl (4-7 mila utenti unici mensili), Warsawfoodie.pl (12-16 mila utenti unici mensili) e WP.pl (uno dei più grandi portali internet e gruppi mediatici in Polonia, con circa 15 milioni di utenti mensili a livello nazionale).

Per Cattolica e la Romagna, il mercato polacco è sempre più un punto di riferimento, considerato che oggi è in forte espansione proprio grazie ai nuovi collegamenti aerei.

Nel 2025 la Polonia ha fatto registrare +20,42% di arrivi e +16,17% di presenze in Emilia-Romagna sull’anno precedente, con una perfomance che la posiziona dietro a Germania, Svizzera e Francia.

Il nuovo collegamento diretto Varsavia Modlin–Rimini operato da Wizz Air è attivo da venerdì 22 maggio a venerdì 23 ottobre, 4 volte a settimana. Il collegamento annuale Varsavia-Bologna è operato da LOT Polish Airlines 6 giorni su 7 da fine marzo. Ad esso si sommano i voli Varsavia-Chopin su Bologna con Wizz Air, Varsavia-Modlin, Breslavia e Cracovia su Bologna con Ryanair, e gli estivi su Rimini da Katowice con Wizz Air e da Breslavia e Cracovia con Ryanair.