Rom'antica, la pizza alla romana celebre grazie anche agli youtuber arriva a Rimini

Il brand del Gruppo Finiper Canova porta la sua specialità nella capitale della Riviera, in Corso Augusto 90-92

Rimini si prepara ad accogliere il profumo inconfondibile della pizza alla romana: Rom’antica ha inaugurato il suo 60° punto vendita nel centro storico, in Corso Augusto 90-92. Un traguardo importante per il brand del Gruppo Finiper Canova, che continua a espandersi e a diffondere la cultura della tipica pizza capitolina, fragrante e croccante, preparata con impasti lievitati almeno 24 ore e ingredienti freschi di stagione.

L’apertura nel cuore di Rimini è una scelta strategica: consente di raggiungere sia i residenti sia i turisti che animano la Riviera, con una proposta gastronomica che tende alla costante ricerca di nuovi abbinamenti per offrire varietà, senza perdere il legame con la storia della pizza alla romana. Inaugurato lo scorso 22 dicembre, il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00, accogliendo i clienti per una pausa pranzo veloce, un aperitivo sfizioso o una cena informale dopo una passeggiata sul lungomare.

Rom’antica conferma così la sua missione: offrire un’esperienza di leggerezza e praticità, con una pizza che si gusta ovunque e senza posate, pensata per accompagnare ogni momento della giornata.

Con questa apertura, il brand consolida la sua presenza in Emilia-Romagna – già attiva a Parma, Modena, Ferrara e Reggio Emilia – e guarda ai prossimi obiettivi con lo stesso impegno che ha portato a una rete di 60 punti vendita diretti in tutta Italia.