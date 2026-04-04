Rombo di motori per ricordare "Luna", ma non solo: la festa del Quartiere 11 è un successo

Nel corso della giornata è stata inoltre organizzata una lotteria di beneficenza, che ha permesso di raccogliere 410 euro

La prima edizione di "Quartiere 11 in Festa – Tradizioni del Forese", tenutasi domenica scorsa, ha registrato un'ottima partecipazione, sin dall'apertura mattutina, con la mostra di trattori e mezzi d'epoca o moderni. La festa è stata organizzata per celebrare le atmosfere contadine della tradizione e come momento di convivialità per unire tutto il quartiere. Nel complesso, precisano gli organizzatori, vi hanno preso parte circa 1000 persone. Il momento più toccante all'una, quando si sono radunati alcuni motociclisti, che hanno dedicato un collettivo "rombo" dei motori a Roberto "Luna" Lunadei, cittadino riminese scomparso in un incidente stradale a Vergiano.

"Il risultato ha superato ogni aspettativa: vedere bambini, famiglie e anziani divertirsi insieme ha rappresentato per tutti gli organizzatori una soddisfazione profonda, capace di scaldare il cuore e dare una direzione chiara per il futuro", spiegano gli organizzatori.

A ciò si aggiungono le parole di Marco Succi, presidente del Quartiere 11: "Ognuno ha contribuito in modo unico alla riuscita della festa: da chi ha portato trattori, auto e moto, a chi ha allestito gli spazi, fino a chi ha animato la giornata con racconti, barzellette e attività. Un grazie sincero anche a tutte le realtà del territorio che hanno supportato e partecipato: Pedivella, Sentieri Senza Frontiere, Podere dell’Angelo, Centro Ippico Yanna, Podere Santa Pazienza, Nevio Bedin, X-Service, LG Full Service, Fresco e Più, Fratelli Bruschi, Ubaldi, Mancini, Dominici, Mirco Guidi, Bar Ilde, Ristorante Da Rinaldi, La Posada, e ai fratelli Rinaldi del Bar Macaco, co-organizzatori sempre presenti quando si parla di comunità e unione”.

"Un ringraziamento speciale - aggiunge - va anche al Bar Casale e al Parco degli Artisti per il supporto offerto con le navette in occasione del funerale di Roberto Lunadei, al quale durante la festa è stato dedicato un momento toccante e sentito. Un grazie anche al Vicepresidente Giorgio Urbinati, punto di riferimento fondamentale nell’organizzazione, e a tutto il Quartiere per aver risposto con entusiasmo a una giornata così ricca di significato. E infine grazie al Comune di Rimini per il patrocinio concesso e, in particolare, l’Assessore Francesco Bragagni, per la sensibilità dimostrata verso le realtà di quartiere e il valore della comunità. Un riconoscimento anche ad Anthea per il servizio preciso e puntuale".

Nel corso della giornata è stata inoltre organizzata una lotteria di beneficenza, che ha permesso di raccogliere 410 euro, devoluti alla Croce Rossa e all’Istituto Oncologico Romagnolo.