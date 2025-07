Rotary Rimini Riviera dona 5.000 euro alla Caritas per l’ambulatorio “Nessuno escluso”

Grazie all’iniziativa “Burraco Solidale”, acquistati strumenti per i controlli oculistici e materiali sanitari destinati ai più fragili

Il Rotary Club Rimini Riviera ha consegnato alla Caritas Diocesana di Rimini, nella persona del suo Direttore Mario Galasso, l’assegno di 5.000 euro frutto dell’iniziativa “Burraco Solidale” volta a sostenere l’ambulatorio “Nessuno escluso” attraverso la donazione di una complessa apparecchiatura per i controlli oculistici e l’acquisto di materiali sanitari di consumo. Da oltre 120 anni, la visione del Rotary International è di costruire un mondo migliore ed i migliori rapporti tra le persone rimuovendo le cause che portano alla nascita di un conflitto intervenendo, ad esempio, a migliorare la qualità della vita nelle comunità locali in tutto il mondo, promuovendo la pace e la comprensione globale o investendo nella formazione dei giovani attraverso programmi di studio e programmi di Leadership. Si ringraziano per il sostegno all’iniziative ed al progetto di Service “Burraco Solidale” il dott. Luca Cappuccini, la dott.ssa Alessandra Cellucci, la Società del Casino Civico di Rimini, Susy e Nazario oltre a Camice Alea di Claudio Onofri, Farmacia Cantelli, Ottica Be Kind di Susanna Castellini, Gelateria Amareina, Ristorante Sbionta, Ottica Mancini ed Erboristeria Green.