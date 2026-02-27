"Rottamazione" dei debiti verso il fisco, una boccata d'ossigeno. Cosa cambia con la nuova misura

Le Acli provinciali di Rimini, in una nota, fanno chiarezza su questa misura introdotta dal governo

La recente introduzione della Rottamazione-quinquies (Legge n. 199/2025) rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per migliaia di contribuenti. Le Acli provinciali di Rimini, in una nota, fanno chiarezza su questa misura, pensata per chi intende regolarizzare la propria posizione fiscale riducendo il peso di sanzioni e interessi di mora.

Cos’è la Rottamazione-quinquies?

In termini semplici, si tratta di una "definizione agevolata" che permette di estinguere i debiti affidati all'Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il vantaggio principale è il risparmio: il contribuente è tenuto a pagare unicamente la quota capitale del debito, mentre vengono completamente azzerate le sanzioni, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione.

Scadenze e modalità

La normativa prevede tempi stretti: la domanda di adesione deve essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026. È possibile scegliere se saldare il debito in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) oppure optare per un piano rateale che può estendersi fino a 54 rate in 9 anni.

Per supportare concretamente i cittadini nella valutazione della propria situazione e nell’invio della pratica, il CAF ACLI di Rimini ha attivato uno sportello dedicato.