Rottura interna a Potere al Popolo: a Rimini il nucleo originario lascia l’organizzazione

La crisi dopo le recenti elezioni interne per il rinnovo delle cariche regionali e nazionali

Il nucleo storico di Potere al Popolo - Rimini ha deciso di lasciare l’organizzazione a seguito delle recenti elezioni interne per il rinnovo delle cariche regionali e nazionali. Secondo quanto dichiarato dagli stessi membri in una nota, la crescente centralità della Rete dei Comunisti e l’affermarsi di una struttura più verticale e piramidale hanno creato un distacco rispetto al progetto politico originario, fondato sulla partecipazione dal basso e sul radicamento territoriale.

A livello locale, questo cambiamento ha portato all’allontanamento del nucleo storico, che per anni aveva promosso iniziative sociali e politiche costruite dal territorio e per il territorio. La decisione di uscire dall’organizzazione non significa un abbandono dell’impegno politico: i membri intendono continuare il loro lavoro dalla Casa del Popolo di Rimini, mantenendo uno spazio aperto alla partecipazione, alla solidarietà e all’azione sociale.

Nei prossimi giorni le pagine social del gruppo cambieranno nome, ma continueranno a raccontare le iniziative locali e a proporre un’opposizione attiva alla giunta riminese, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione e il pensiero critico nella città.