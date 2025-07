Ruba 800 pacchetti di sigarette e sperona la polizia in A14: arrestato 21enne

Il furto in una tabaccheria di Rimini

Dopo aver rubato 800 pacchetti di sigarette in una tabaccheria di Rimini, non si è fermato all'alt della polizia stradale lungo l'autostrada A14, tra Bologna e Rimini, e una volta imboccata l'uscita del casello di Valsamoggia ha speronato una 'volante' di servizio ma ha terminato la sua corsa sul guard-rail, procurando gravi danni alle infrastrutture e ai veicoli. I poliziotti se la sono cavata con qualche lieve contusione.

In seguito all'impatto il conducente, un 21enne bosniaco, ha cercato di nascondersi nella vegetazione dei campi appena fuori l'autostrada, ma i poliziotti dopo quasi due ore di ricerche lo hanno individuato e arrestato. Tutto è successo il 21 luglio, durante i servizi del Compartimento polizia stradale Emilia-Romagna per prevenire furti e altri reati predatori durante il periodo estivo. Nell'auto abbandonata i poliziotti hanno trovato oltre 800 pacchetti di sigarette, rubate in mattinata. Per il 21enne, processato per direttissima, l'arresto è stato convalidato ed è scattata la misura provvisoria dell'obbligo di dimora nel Comune di Rimini.