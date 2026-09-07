Ruba smartphone e portafoglio ad una turista: arrestato un 27enne

Il tutto è avvenuto sul lungomare di Riccione

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato, in flagranza di reato, un 27enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di furto aggravato ai danni di una turista in vacanza in Riviera.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, nella mattina di ieri 6 settembre, avvicinatosi a un ombrellone di uno stabilimento del Lungomare, avrebbe sottratto uno smartphone e un portafoglio dall’interno della borsa lasciata momentaneamente incustodita da una turista allontanatasi per fare il bagno.

Il movimento non è sfuggito però al personale dello stabilimento che, con prontezza, ha allertato immediatamente il 112. Un equipaggio della Sezione Radiomobile è intervenuto rapidamente bloccando il soggetto e recuperando la refurtiva che è stata subito restituita alla proprietaria, che non si era accorta di quanto accaduto.

Nel corso della successiva perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto inoltre addosso al 27enne una modica quantità di hashish. Oltre all’arresto, il giovane, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale, è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.

Ultimate le verifiche, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della locale caserma in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini.