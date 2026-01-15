Ruba un cartello stradale e aggredisce la polizia: giovane di Cattolica finisce in tribunale

Alcol record e violenza: il "conto" della notte brava arriva davanti al giudice

È finito a processo un 21enne di Cattolica per una notte di eccessi avvenuta a Riccione. Il giovane è accusato di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: secondo la Procura, guidata dal pm Luca Bertuzzi, avrebbe divelto e rubato un cartello all’ingresso di un parcheggio privato in viale D’Annunzio.

All’arrivo delle forze dell’ordine, il 21enne avrebbe aggredito un agente della Polfer durante l’identificazione, provocandogli lesioni guaribili in otto giorni. Nel fascicolo figura anche la guida in stato di ebbrezza: fermato alla guida di un motorino con un tasso alcolemico fino a quattro volte oltre il limite, poche ore dopo era rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’udienza preliminare è fissata per metà aprile davanti al gup Raffaele Deflorio.