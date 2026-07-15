Ruba una borsa sul lungomare di Rimini e tenta la fuga: arrestato dalla Polizia

Intervento della Polizia durante i controlli notturni: un giovane bloccato dopo l’inseguimento e accusato di tentato furto aggravato

Nella notte la Polizia ha arrestato un giovane di origine nordafricana per tentato furto aggravato sul lungomare di Rimini.

Durante un controllo, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, impegnata nei rinforzi estivi, ha notato una discussione tra il giovane e alcune ragazze vicino a delle biciclette a noleggio. Poco dopo l’uomo avrebbe preso una borsa dal cestino di una bici e sarebbe fuggito.

Le ragazze hanno iniziato a inseguirlo chiedendo aiuto e gli agenti sono intervenuti riuscendo a bloccarlo dopo una colluttazione. La borsa è stata restituita alla proprietaria, mentre il giovane è stato portato in Questura e arrestato.

Dopo il processo per direttissima, il caso passerà all’Ufficio Immigrazione per le procedure di rimpatrio, in quanto il giovane è risultato irregolare sul territorio italiano.