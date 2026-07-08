Rubano alcolici e si tuffano in mare per sfuggire ai Carabinieri: bloccato 21enne a Riccione

Determinante il supporto della Guardia Costiera di Riccione e dei militari della Sezione Radiomobile

Movimentato intervento nel pomeriggio di ieri a Riccione, dove i Carabinieri della Stazione cittadina hanno arrestato in flagranza un 21enne di origine gambiana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è indagato, a vario titolo, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per furto.

L'intervento è scattato dopo la segnalazione del furto di alcune bottiglie di alcolici da un supermercato del centro. Rintracciato poco dopo dai militari, il 21enne è stato trovato ancora in possesso della merce sottratta. Durante il controllo avrebbe spintonato i carabinieri per guadagnarsi la fuga, dirigendosi verso la spiaggia.

L'inseguimento è proseguito fino alla battigia, dove il giovane si è tuffato in mare nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Determinante il supporto della Guardia Costiera di Riccione e dei militari della Sezione Radiomobile, intervenuti rapidamente e entrati in acqua per raggiungerlo e bloccarlo.

L'uomo, già destinatario di un avviso orale di pubblica sicurezza, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri, in attesa dell'udienza con rito direttissimo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini.