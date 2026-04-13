Rubano carni in magazzino durante il servizio, ma il ristorante rilancia: "Aiuteremo chi ha davvero fame"

Furto da oltre 20mila euro sabato sera al ristorante Da Rinaldi

I titolari del Ristorante Da Rinaldi, sulle colline riminesi, hanno denunciato sui social un furto subito nel locale da parte di finti clienti che sabato sera, 11 aprile, avrebbero rubato carni pregiate e attrezzature per circa 20mila euro.

Qui il video.

Nel loro video hanno lanciato un appello ai responsabili chiedendo la restituzione della refurtiva entro 24 ore e sottolineando il danno economico ed emotivo subito. Hanno anche fatto riferimento alle difficoltà già affrontate in passato, come la crisi e il periodo del Covid, ribadendo la volontà di reagire.

Nel video non manca una riflessione: "Tutta la comprensione se una persona ruba per fame. Ma chi ruba carni pregiate nostrane non ha nessun valore: toglie solo dignità al nostro lavoro". Da qui l’appello: 24 ore di tempo per restituire tutto.

I gestori annunciano anche l’intenzione di trasformare il danno in un gesto di solidarietà: "La catena del freddo è stata interrotta, ma quei prodotti li useremo per una cena di beneficenza, per chi davvero ne ha bisogno".