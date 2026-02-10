Rubano ciliegie e birre poi minacciano il titolare: il conto del tribunale è salatissimo, oltre 8 anni totali

Follia al minimarket a Marina Centro per pochi euro

Avevano preso birre e ciliegie da un minimarket sui viali delle Regine a Rimini cercando di uscire senza pagare. Fermati dal titolare, un cittadino bengalese, i due clienti – un 41enne e un 49enne napoletani – avrebbero reagito con minacce di morte e spintoni, dando vita a un parapiglia interrotto dall’arrivo della polizia. Anche davanti agli agenti l’atteggiamento sarebbe rimasto aggressivo.

I due sono stati arrestati per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. A distanza di oltre un anno e mezzo dai fatti, il tribunale di Rimini li ha condannati: 4 anni di reclusione al 48enne, difeso dall’avvocato Matteo Paruscio, e 4 anni e 3 mesi al 40enne, al quale è stata riconosciuta la recidiva, difeso dall’avvocato Gilberto Martinini. Per il reato di minacce è stata dichiarata l’incompetenza, con rinvio al giudice di pace. Le difese annunciano appello.