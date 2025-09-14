Rubio da Netanyahu per discutere l’annessione della Cisgiordania

Oggi i due leader attesi al Muro del Pianto a Gerusalemme

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio è arrivato oggi in Israele, dove incontrerà il premier Benyamin Netanyahu. I due si recheranno insieme al Muro del Pianto di Gerusalemme, in un gesto dal forte valore simbolico.

Secondo quanto riportato dal sito Axios, al centro dei colloqui vi sarebbe la possibilità di un’annessione israeliana di alcune aree della Cisgiordania occupata. La mossa arriverebbe come risposta all’annunciato riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte di diversi Paesi occidentali, previsto entro la fine del mese in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Un funzionario israeliano ha spiegato che Netanyahu vuole capire se l’amministrazione Trump sarebbe pronta a sostenere una simile annessione, nonostante il rischio di incrinare i delicati equilibri diplomatici raggiunti con gli Accordi di Abramo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno già minacciato di sospendere parte della cooperazione se Israele dovesse procedere in questa direzione.

Intanto prosegue l’offensiva israeliana a Gaza City, descritta come una “città fantasma” a causa dei pesanti bombardamenti e degli sfollamenti forzati della popolazione civile.