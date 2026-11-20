LA SENTENZA Rubò 150 euro in hotel durante la gita: confermato il licenziamento della prof

La docente di un liceo riminese era stata ripresa dalle telecamere a Pompei mentre frugava nelle borse di due dipendenti. Condannata a pagare anche 3.500 euro di spese legali

La docente di un liceo riminese aveva rubato circa 150 euro dalle borse di due dipendenti dell’albergo a Pompei. Confermato il licenziamento per giusta causa.

Aveva sottratto circa 150 euro dalle borse di due dipendenti dell’hotel che ospitava una scolaresca in gita a Pompei, nell’aprile 2025. Per un’insegnante di un liceo riminese è arrivata anche la sconfitta in appello: la Corte di Bologna ha confermato il licenziamento per giusta causa già riconosciuto dal Tribunale di Rimini.

Le telecamere avevano ripreso la docente mentre entrava per due volte nell’area riservata alla reception e prelevava denaro dai portafogli. La mattina successiva aveva restituito circa 150 euro. La donna aveva contestato il licenziamento, chiedendo una sanzione meno severa, ma i giudici hanno ritenuto la condotta consapevole e incompatibile con il ruolo educativo e di sorveglianza svolto durante la gita. Dovrà inoltre pagare 3.500 euro di spese legali per il secondo grado.