Rugge lascia il Comando dei Carabinieri, il grazie del sindaco di Rimini

Dopo tre anni alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri, l’ufficiale lascia Rimini. Sadegholvaad: “Grazie per l’impegno profuso al servizio della città”

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato questa mattina nel suo ufficio il Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, che lascia la guida del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini dopo tre anni di intenso lavoro al servizio della comunità.

Il Sindaco ha voluto sottolineare la piena e costante sintonia istituzionale, oltre al rapporto di fiducia e stima personale che si sono venuti a creare con l’Ufficiale: una relazione efficace e sempre orientata al bene e alla sicurezza della comunità locale.

Questo forte legame si è tradotto in concreta collaborazione e ha visto il pieno sostegno dell’Amministrazione all’Arma, un lavoro sinergico che ha portato a conseguire traguardi strategici condivisi.

A suggello di questo rapporto di stima tra la città e la Benemerita, nel corso dell’incontro è stato ripercorso con orgoglio il grandissimo successo del raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri, evento tenutosi a Rimini nel mese di maggio 2026. Un momento storico che ha visto la pacifica invasione di decine di migliaia di uomini e donne dell’Arma accolti con affetto ed entusiasmo dai riminesi.

“Al Colonnello Rugge - dichiara il Sindaco - vanno i più sinceri auguri di buon lavoro per le nuove sfide che lo attendono e i ringraziamenti a nome dell’intera città di Rimini per l’impegno profuso in questi anni”.



