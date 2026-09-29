Ryanair, oltre 380mila passeggeri l’anno a Rimini: nuove rotte per Catania e Tirana
La compagnia annuncia il rafforzamento della presenza negli aeroporti emiliano-romagnoli. A Rimini previsti oltre 40mila posti nella stagione invernale
Ryanair rafforza la propria presenza all’aeroporto di Rimini. La compagnia prevede oltre 380mila passeggeri all’anno sullo scalo riminese, con oltre 40mila posti nella stagione invernale e due nuove rotte per Catania e Tirana.
Il dato rientra nel piano di sviluppo annunciato da Ryanair per gli aeroporti di Rimini, Forlì-Ravenna e Parma, che complessivamente dovrebbero superare i 700mila passeggeri annui, con oltre 500 posti di lavoro sostenuti sul territorio.
Secondo la compagnia, il potenziamento è legato anche all'abolizione dell'addizionale comunale decisa dalla Regione Emilia-Romagna. Tra i tre scali, la capacità invernale passerà complessivamente da 40mila a oltre 160mila posti.
Per Rimini, in particolare, il ritorno delle operazioni invernali e l'apertura dei nuovi collegamenti rappresentano un incremento dell'offerta anche al di fuori della stagione estiva.