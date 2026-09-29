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Ryanair, oltre 380mila passeggeri l’anno a Rimini: nuove rotte per Catania e Tirana

La compagnia annuncia il rafforzamento della presenza negli aeroporti emiliano-romagnoli. A Rimini previsti oltre 40mila posti nella stagione invernale

A cura di Glauco Valentini Redazione
29 settembre 2026 07:17
Ryanair, oltre 380mila passeggeri l’anno a Rimini: nuove rotte per Catania e Tirana - PH ANSA/EPA
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Rimini
Turismo
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Ryanair rafforza la propria presenza all’aeroporto di Rimini. La compagnia prevede oltre 380mila passeggeri all’anno sullo scalo riminese, con oltre 40mila posti nella stagione invernale e due nuove rotte per Catania e Tirana.

Il dato rientra nel piano di sviluppo annunciato da Ryanair per gli aeroporti di Rimini, Forlì-Ravenna e Parma, che complessivamente dovrebbero superare i 700mila passeggeri annui, con oltre 500 posti di lavoro sostenuti sul territorio.

Secondo la compagnia, il potenziamento è legato anche all'abolizione dell'addizionale comunale decisa dalla Regione Emilia-Romagna. Tra i tre scali, la capacità invernale passerà complessivamente da 40mila a oltre 160mila posti.

Per Rimini, in particolare, il ritorno delle operazioni invernali e l'apertura dei nuovi collegamenti rappresentano un incremento dell'offerta anche al di fuori della stagione estiva.

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