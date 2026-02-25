Ryanair punta forte su Rimini: quattro nuove rotte tra Italia ed Europa per l’estate

"Zero Tasse": Ryanair raddoppia su Rimini, Forlì e Parma con 20 nuovi collegamenti

Crescita record per l’aeroporto di Rimini nell’estate 2026. Ryanair annuncia un potenziamento senza precedenti negli scali di Forlì, Parma e soprattutto Rimini, dopo l’abolizione dell’addizionale municipale decisa dalla Regione Emilia-Romagna.

Per Rimini sono previste 4 nuove rotte: Breslavia, Manchester, Colonia e Catania, che portano a 12 i collegamenti totali operati dalla compagnia sul “Fellini”. Un ampliamento che rientra in un piano complessivo di 20 rotte tra i tre scali regionali.

L’operativo estivo 2026 garantirà oltre 660mila passeggeri annui (+50%) e più di 250mila posti aggiuntivi, con un impatto stimato di oltre 370 posti di lavoro in Emilia-Romagna.

Secondo il presidente della Regione, Michele De Pascale, la cancellazione della tassa per gli aeroporti sotto i 700mila passeggeri annui – come Rimini – ha reso lo scalo più competitivo e attrattivo per nuove rotte internazionali, rafforzando il turismo e la connettività del territorio.

Soddisfazione anche da parte del CEO di Ryanair, Eddie Wilson, che parla di “risultato diretto” della scelta regionale e rilancia l’appello al Governo per estendere l’abolizione della tassa a tutti gli aeroporti italiani.

Per celebrare l’annuncio, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 29,99 euro, prenotabili sull’app della compagnia.

Per Rimini si apre così una stagione estiva 2026 all’insegna dei collegamenti europei e nazionali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dello scalo come porta d’ingresso turistica della Riviera.