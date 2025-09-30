Ryanair riduce la flotta a Roma per l’inverno 2025

O’Leary: “Abolire l’addizionale municipale, Fiumicino non è più competitivo”

Ryanair annuncia un taglio alla propria base operativa di Roma per la stagione invernale 2025: gli aeromobili passeranno da 17 a 16. La decisione è legata a tre fattori principali: il limite operativo dell’aeroporto di Ciampino, che consente un massimo di 65 voli al giorno; l’aumento dell’addizionale municipale negli scali romani previsto da aprile 2026; e le tariffe crescenti applicate da Aeroporti di Roma (Adr) a Fiumicino.

L’amministratore delegato del gruppo, Michael O’Leary, ha spiegato in conferenza stampa che tali condizioni rendono sempre meno sostenibile l’operatività della compagnia nella capitale. “Chiediamo al governo di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani – ha dichiarato –. Con questi costi, Fiumicino non è più competitivo per noi”.

Il taglio avrà effetto dal prossimo inverno e comporterà una riduzione dell’offerta di voli da e per la capitale, in un momento in cui il settore aereo continua a confrontarsi con pressioni sui costi e dinamiche tariffarie complesse.