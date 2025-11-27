Ryanair scommette su Rimini: “Più voli e turismo se salta la tassa comunale"

Intesa per rilanciare gli aeroporti minori in Regione

La Regione Emilia-Romagna apre alla cancellazione dell’addizionale municipale negli scali di Rimini, Forlì e Parma. L’annuncio arriva dal presidente Michele de Pascale, al termine di un incontro con Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair. Un passo che potrebbe spingere la compagnia irlandese a potenziare i collegamenti sui tre aeroporti, storicamente più in difficoltà rispetto al Marconi di Bologna, oggi alle prese con un traffico in costante crescita e problemi di sovraffollamento.

Particolarmente delicata la situazione di Parma, scalo recentemente salvato dalla chiusura grazie all’intervento di imprenditori locali.

“Abbiamo chiesto un impegno bipartisan in Parlamento – ha spiegato de Pascale – per sostenere una normativa in linea con gli indirizzi del Governo. Vogliamo rendere la regione sempre più accessibile, valorizzando le peculiarità di tutti i nostri aeroporti”.

Ryanair si è detta pronta a investire: “Accogliamo con favore la proposta di abolire l’addizionale – ha dichiarato McGuinness –. Se la misura verrà adottata, aumenteremo immediatamente traffico, turismo e occupazione negli scali interessati”.