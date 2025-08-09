Sabato da bollino nero: 13 milioni di auto in viaggio, sospeso l’83% dei cantieri

Traffico da esodo estivo e caldo intenso: Firenze in allerta rossa, 13 città in arancione

Torna il caldo e, con esso, il traffico dell’esodo estivo sulle strade italiane. Nel weekend si prevede il picco degli spostamenti: quasi 13 milioni di veicoli in circolazione e bollino nero nella giornata di sabato, mentre domenica la situazione migliorerà leggermente con un bollino “solo” rosso.

Il caldo sarà un ulteriore fattore di attenzione: Firenze è l’unica città italiana con allerta rossa nel bollettino del Ministero della Salute, mentre 13 capoluoghi saranno in arancione. Domenica, quindi, massima prudenza per le persone più fragili.

In vista della settimana di Ferragosto, Anas – che stima 12 milioni e 640 mila spostamenti – ha sospeso da oggi ulteriori cantieri per agevolare la circolazione, portando a 1.392 quelli fermati, pari a oltre l’83% delle opere in corso.