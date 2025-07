Sabato nero negli aeroporti italiani: 320 voli bloccati per un guasto

Bloccati oltre 300 voli negli scali di Milano, Torino, Genova e Bergamo per un guasto tecnico

Un sabato da incubo per migliaia di viaggiatori nel Nord-Ovest dell’Italia. Un guasto tecnico al sistema di trasmissione dati del Centro di controllo d’area di Milano, situato presso l’aeroporto di Linate, ha causato la sospensione di decolli e atterraggi in numerosi scali tra Lombardia, Piemonte e Liguria. In totale, circa 320 voli sono rimasti bloccati a terra o in volo.

L’interruzione si è verificata nella serata di sabato 28 giugno, proprio all’inizio del primo weekend estivo, quando il traffico passeggeri è particolarmente intenso. Gli aeroporti coinvolti sono stati quelli di Milano (Malpensa e Linate), Bergamo-Orio al Serio, Torino-Caselle e Genova-Cristoforo Colombo. Alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali, come accaduto per almeno due collegamenti destinati a Genova, poi atterrati a Venezia.

L’Enav, la società nazionale per l’assistenza al volo, ha precisato che il disservizio è stato causato da un rallentamento del sistema di trasmissione dati, indispensabile per garantire il controllo radar e la sicurezza dei voli. "Per garantire i più elevati standard di sicurezza operativa – si legge nella nota dell’Enav – è stata decisa la sospensione temporanea di tutte le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati". Dopo circa un’ora e mezza, grazie al pronto intervento dei tecnici, il sistema è stato ripristinato e il traffico aereo ha iniziato a tornare alla normalità.

Le ripercussioni del blocco si sono fatte sentire anche oltre il Nord-Ovest: Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) e Toscana Aeroporti (Firenze e Pisa) hanno segnalato possibili ritardi e disagi, dovuti al congestionamento del traffico aereo nazionale.