Sabato "rovente" in spiaggia: marinai di salvataggio in protesta contro nuove normative

Oggi (sabato 9 agosto) è il giorno della protesta dei marinai di salvataggio della Provincia di Rimini. Il corteo, come annunciato dalla Filcams Cgil nei giorni scorsi, è partito alle 12.30 dal bagno 37, con arrivo in piazzale Boscovich, alla spiaggia libera. La protesta riguarda la nuova ordinanza nazionale che impone, nella pausa pranzo, il controllo alternato di 300 metri di spiaggia contro i 150 di servizio normale. Nonostante la mobilitazione, il servizio minimo essenziale è stato comunque garantito.