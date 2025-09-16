Sabotaggi Nord Stream, disposta estradizione dell'ex capitano arrestato a San Clemente

La difesa, rappresentata dall’avvocato Nicola Canestrini, ha già annunciato ricorso in Cassazione

La Corte d’Appello di Bologna ha disposto la consegna alla Suprema Corte Federale di Cassazione della Germania di Serhii Kuznietsov, l’ex capitano dell’esercito ucraino arrestato nel Riminese lo scorso 21 agosto su mandato di cattura europeo. L’uomo è accusato di aver partecipato al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 avvenuto nel settembre 2022. La decisione arriva a seguito dell’udienza del 9 settembre. La difesa, rappresentata dall’avvocato Nicola Canestrini, ha già annunciato ricorso in Cassazione contro il provvedimento. "Sono stati violati diritti fondamentali: equo processo, condizioni di detenzione e immunità funzionale – ha dichiarato il legale –. Non possono essere sacrificati in nome di una cooperazione giudiziaria automatica".