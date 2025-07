Sadegholvaad dopo il 9° posto nel Governance Poll: “Segnale positivo, ma resta tanto da fare”

il sindaco di Rimini traccia la rotta dopo il riconoscimento del Sole 24 Ore

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha commentato su Facebook il nono posto ottenuto nel Governance Poll del Sole 24 Ore, che registra un aumento del consenso per la sua amministrazione. “In un’epoca in cui si cercano capri espiatori per ogni problema, essere ancora un punto di riferimento per i cittadini è un valore inestimabile e una grande responsabilità”, ha scritto il sindaco.

Secondo Sadegholvaad, i dati “confortanti” indicano una direzione precisa: quella di una città “orgogliosa di sé stessa, che non si ferma e affronta le sfide del cambiamento senza dimenticare le periferie e chi è rimasto indietro”.

Il sindaco attribuisce il risultato al lavoro di squadra tra amministrazione, giunta, consiglio comunale e maggioranza, sottolineando che “questa rilevazione ha valore solo se vista come indicazione del lavoro da continuare”.