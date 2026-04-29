Sagra delle Ciliegie 2026: Pietracuta pronta a quattro giorni di festa

Dal 29 maggio al 1° giugno torna la storica “Festa dal Zarisi”. Quattro giorni di musica, gastronomia e tradizione nel cuore della Valmarecchia

Manca esattamente un mese all’appuntamento più dolce della primavera romagnola. Pietracuta si prepara a riabbracciare la sua Sagra delle Ciliegie, l’evento che dal 1976 celebra il frutto simbolo del territorio e che per l’edizione 2026 ha deciso di “esagerare”, allungando i festeggiamenti a ben quattro giornate. L’evento, organizzato per conto del Comune di San Leo dalla Società San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l., con la collaborazione dell’Associazione Pietra&20, è stato fortemente voluto e sostenuto dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e delle tradizioni locali.

Un’edizione da record

Dopo il grande successo del 50° anniversario, che ha registrato oltre 10.000 presenze, la kermesse torna dal 29 maggio al 1° giugno 2026. La “Festa dal Zarisi” affonda le sue radici nella tradizione contadina della zona Antaneta, un tempo ricca di ciliegeti che rifornivano l’intera vallata con varietà pregiate come la Corniola e la Bigherrau.

Il programma: tra musica e sapori

Il calendario 2026 promette di soddisfare ogni generazione con un mix di eventi, spettacoli e intrattenimento:

Venerdì 29 maggio : apertura degli stand gastronomici alle ore 18:00 e serata dedicata al clubbing con il ritorno del format Retropolis.

Sabato 30 maggio : il rombo dei motori con il raduno “Ciliegie in Vespa” e il grande live dei Break Free, tra i migliori tributi ai Queen in Europa.

Domenica 31 maggio : pomeriggio in musica con l’orchestra Lisa Bretani e, a seguire, “Lui e gli amici del Re”, tributo ufficiale ad Adriano Celentano.

Lunedì 1° giugno: in prima serata Andrea Amati con musica dal vivo, seguito dai “90 Mania” tra effetti speciali e grandi successi dance.

Durante tutte le giornate saranno presenti mercatini di prodotti tipici, artigianato locale e spazi dedicati all’intrattenimento per bambini.

Eccellenza gastronomica

Protagonista assoluta resta la ciliegia, declinata in ogni forma: dai cestini di frutti freschi appena raccolti alle specialità dolciarie come crostate e confetture artigianali. Il tutto accompagnato dai piatti tipici della cucina romagnola serviti negli stand allestiti lungo Viale Umberto I.

«La voglia di stare insieme ci ha spinto ad ampliare il programma – spiegano gli organizzatori –. Saranno quattro giorni di pura energia per dare ufficialmente il benvenuto all’estate».

A sottolineare l’importanza dell’evento è anche il sindaco Leonardo Bindi: «La Sagra delle Ciliegie è un appuntamento a cui la popolazione locale è fortemente legata e che mantiene vive tradizioni e ricordi tramandati di generazione in generazione. Il grande successo e l’affluenza di pubblico che ogni anno si registrano sono motivo di orgoglio per tutti coloro che lavorano alla sua realizzazione. Sono certo che anche questa edizione, grazie alla qualità degli artisti, agli spettacoli gratuiti e alle tante attività proposte, saprà richiamare visitatori di tutte le età, inaugurando al meglio la stagione estiva 2026».

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo è possibile contattare l’Ufficio IAT di San Leo al numero 0541/926967, via WhatsApp al 339 5497576 o visitare il sito www.san-leo.it