Sagra delle Ciliegie di Pietracuta 2026: 15mila presenze e successo per la storica festa della Valmarecchia

Quattro giorni di eventi, cibo e spettacoli a Pietracuta per la storica “Festa dal Zarisi”

L’edizione 2026 della Sagra delle Ciliegie, si è conclusa confermando l’evento come una delle Sagre più apprezzate della Valmarecchia e dell’intera Provincia di Rimini.

La formula vincente dell’evento, data da una sapiente combinazione di spettacoli, intrattenimenti, buon cibo, tradizione e naturalmente prelibate ciliegie, ha consentito anche quest’anno di registrare nelle quattro giornate (29/30/31 Maggio e 1° Giugno) ottimi risultati con circa 15.000 presenze complessive. Certi di vivere momenti indimenticabili tanti giovani, ma anche adulti e famiglie hanno scelto di raggiungere la frazione del Comune di San Leo certificando il trend in crescita di anno in anno della storica sagra pietracutese .

L’evento è stato organizzato per conto del Comune di San Leo dalla Società San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l. con la collaborazione con l’Associazione Pietra&20 che conta tra le proprie file tanti appassionati volontari.

L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto e sostenuto la realizzazione della Sagra delle Ciliegie – riferisce il Sindaco di San Leo Leonardo Bindi. Nella linea programmatica di valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e delle tradizioni locali non poteva di certo mancare la storica “Festa dal Zarisi” che affonda le proprie radici nella prima metà degli anni ’70 quando a Pietracuta, nella zona chiamata “Antaneta” in prossimità del fiume Marecchia, era presente una rigogliosa distesa di ciliegi che producevano circa 100 quintali del gustoso frutto. Un evento che ci permette di mantenere vive le tradizioni e un forte senso di comunità che coinvolge tanti giovani volenterosi. Complimenti dunque per l’organizzazione a San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l., ai dipendenti del Comune di San Leo e all’Associazione Pietra&20 i cui volontari dedicano ogni anno tempo e impegno.

Un sentito e doveroso ringraziamento alle Forze dell’Ordine per aver gestito i numerosi visitatori con la massima attenzione a tutela del pubblico intervenuto.



