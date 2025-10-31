Sagra Musicale Malatestiana: il talento dei più piccoli accende il Teatro Galli

Domenica 2 novembre l'orchestra Play Different

Ancora i giovani talenti ancora protagonisti del programma della Sagra Musicale Malatestiana. Domenica 2 novembre (ore 15, replica alle ore 17.15) il palcoscenico del Teatro Galli offrirà la ribalta all’Orchestra Play Different un ensemble musicale innovativo che riunisce giovanissimi studenti musicisti provenienti da diverse scuole di musica con l’intento di superare le barriere della musica orchestrale e offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e accessibile.

Con la direzione di Antonio Giacometti, il programma del concerto realizzato in collaborazione con il CEMI Centro di Educazione Musicale Infantile di Rimini spazierà da Verdi a Dvořák, includendo anche Händel e Rossini, con la partecipazione del soprano Gladys Rossi e la voce recitante di Gianluca Reggiani.

L'orchestra Play Different rappresenta un esperimento unico di collaborazione, un ensemble di giovanissimi aperto alla sperimentazione e alla collaborazione con artisti professionisti provenienti da diversi ambiti musicali e culturali. Il repertorio dell'orchestra è estremamente vario e spazia dalla musica classica tradizionale a composizioni contemporanee.

L’orchestra collabora soprattutto con le scuole del territorio legate al metodo Suzuki, lo stesso adottato dal CEMI - Centro di Educazione Musicale Infantile. A Rimini il CEMI è attivo dal 2004 con lo scopo di promuovere un'educazione musicale accessibile a tutti i bambini, nutrire i talenti musicali attraverso programmi personalizzati, incoraggiare la collaborazione tra i giovani musicisti e offrire spazi per la sperimentazione musicale.

Il concerto di domenica rappresenta l’appuntamento conclusivo di un weekend che si apre oggi, l’arrivo dei giovanissimi musicisti, tutti tra i 5 ai 15 anni. Domani sabato 1 novembre, dalle ore 10.00, il Museo della Città e il Conservatorio Lettimi –Maderna sede di Rimini ospiteranno lezioni aperte al pubblico con i più piccoli dell’Orchestra Junior (4-7 anni). Alle ore 12, il concerto di apertura di Play Different inaugurerà ufficialmente la manifestazione mentre nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, nella zona di piazza Cavour, l’Orchestra Junior sarà protagonista di brevi esibizioni che animeranno il centro città. Domenica 2 novembre, come anteprima del doppio concerto al Teatro Galli, l’Orchestra Junior si esibirà sotto i portici del Teatro Galli (ore 12).