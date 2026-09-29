Sagra Musicale Malatestiana, NicoNote porta “Regola” nell’ex chiesa di Santa Maria ad Nives

Mercoledì 30 settembre la performance dedicata a Ildegarda di Bingen

La Sagra Musicale Malatestiana riporta la musica nell’ex Chiesa di Santa Maria ad Nives. Lo spazio di Corso d’Augusto, riaperto lo scorso giugno e restituito alla città con una nuova vocazione culturale polifunzionale, accoglie mercoledì 30 settembre (ore 21) Regola, il progetto musicale di NicoNote, protagonista di una performance sonora per voce ed elettronica ispirata alla figura di Ildegarda di Bingen (1098-1179), mistica, filosofa, santa e compositrice del Medioevo europeo.

Ideata, scritta e interpretata da NicoNote, Regola è una suite articolata in nove quadri sonori, tanti quanti i momenti di lavoro e di preghiera che scandivano la giornata di una monaca. Una drammaturgia musicale che prende le mosse dalla struttura gregoriana e dalle composizioni di Ildegarda per trasportarle in un paesaggio sonoro contemporaneo, rituale ed emozionale.

Alla base del lavoro ci sono composizioni e testi tratti dalla produzione epistolare, poetica e musicale di Ildegarda, frammenti della Regola benedettina rielaborati da NicoNote e testi originali dell’artista. La vocalità di NicoNote si sgancia dalla struttura gregoriana e, attraverso un approccio non filologico alle composizioni di Ildegarda, ne propone una rilettura personale, tesa a evocare un sentire profondo. La voce incontra così il paesaggio sonoro creato dal sound design di Demetrio Cecchitelli, fondendosi con l’elettronica in un unico corpo sonoro.

Nella suite, storie e interiorità si accumulano dando forma a un’esplorazione senza tempo: una visione della femminilità e dell’umanità di fronte all’universo, nelle sue contraddizioni, nella sua vulnerabilità luminosa e nel confronto con il mistero. Una performance sonora immersiva, al confine tra musica elettronica, performance e deep listening.