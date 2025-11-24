Sala accusa: “Il governo favorisce Roma. Servono poteri speciali anche per Milano”

Il sindaco di Milano rilancia durante Italia Direzione Nord: “Pronto a sostenere una legge che riconosca poteri aggiuntivi alla nostra città. Milano contribuisce in modo decisivo al Paese”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene con decisione nel dibattito sui poteri speciali da attribuire alle grandi città italiane. Durante l’evento Italia Direzione Nord alla Triennale, Sala si è detto “assolutamente favorevole” a una legge che doti Milano di prerogative analoghe a quelle previste per Roma Capitale.

“Se c’è per Roma Capitale mi sembra naturale che ci sia anche per Milano”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando il ruolo economico del capoluogo lombardo. “Dal punto di vista economico è chiaro che Milano sia ancora la realtà più importante. Da Milano a Roma arrivano 20 miliardi all’anno di tasse sul reddito”, ha ricordato Sala.

Secondo il primo cittadino, il governo starebbe “ampiamente favorendo Roma”, e proprio per questo la necessità di riequilibrare il rapporto tra le due principali città italiane diventerebbe ancora più urgente. Sala propone quindi una legge che riconosca formalmente il peso economico e amministrativo di Milano, consentendole di operare con maggiore autonomia e rapidità in ambiti strategici.

Con questo intervento, il sindaco riapre un confronto politico che potrebbe influenzare il futuro assetto dei poteri urbani in Italia.