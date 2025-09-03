Sala su San Siro: "Se la vendita non si farà non mi dimetto"
Il sindaco di Milano chiarisce la sua posizione: "Un primo cittadino deve lasciare solo se decisioni cruciali compromettono l’amministrazione. Questo non è il caso"
Il futuro dello stadio di San Siro resta un tema caldo per la politica cittadina, ma il sindaco Giuseppe Sala ha voluto sgomberare il campo da dubbi sul proprio ruolo. Se la delibera sulla vendita dell’impianto a Inter e Milan non dovesse ottenere il via libera del Consiglio comunale, il sindaco non presenterà le dimissioni.
«Assolutamente no – ha spiegato a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa –. Non lo dico di pancia, ma in base a elementi razionali. Io non mi arrendo facilmente di fronte alle difficoltà, ma penso che un sindaco debba dimettersi solo se c’è una decisione che mina il funzionamento dell’amministrazione».
Sala ha fatto un esempio concreto: «Se non viene approvato il bilancio, un sindaco deve andare a casa. Di fronte a una questione come questa, invece, no».
Il sindaco ha poi sottolineato come l’eventuale mancata approvazione dell’operazione su San Siro rappresenterebbe piuttosto «un problema per il prossimo primo cittadino».