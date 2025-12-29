Saldi al via dal 3 gennaio, ma due milioni hanno già acquistato

Confesercenti: “Rivedere le regole sulle promozioni per garantire concorrenza leale”

I saldi invernali prenderanno ufficialmente il via il 2 gennaio in Valle d’Aosta e sabato 3 gennaio nel resto d’Italia, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano. Tuttavia, per molti consumatori gli sconti sono già cominciati.

Secondo le stime di Confesercenti, infatti, quasi due milioni di italiani hanno già effettuato acquisti approfittando dei cosiddetti “pre-saldi”, partiti subito dopo Natale. Il dato emerge da un’indagine Ipsos realizzata in vista dei saldi invernali 2026, che rappresentano il primo grande appuntamento promozionale dell’anno e uno dei più rilevanti per il commercio, con un fatturato stimato intorno ai 6 miliardi di euro.

Le vendite anticipate, però, rischiano di ridurre l’impatto complessivo dei saldi ufficiali. Secondo Confesercenti, la diffusione di promozioni prima delle date stabilite finisce per alterare la concorrenza e penalizzare gli operatori che rispettano le regole. Da qui l’appello dell’associazione a rivedere la normativa sulle promozioni, per garantire maggiore equità nel mercato e tutelare sia i consumatori sia le imprese del settore.