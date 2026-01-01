Saldi invernali al via sabato 3 gennaio: in Emilia-Romagna giro d’affari da 410 milioni

Scattano i saldi: ogni cittadino spenderà mediamente 145 euro

Scatteranno sabato 3 gennaio i saldi invernali in Emilia-Romagna, con aspettative positive anche per Rimini, dove il commercio di prossimità si prepara ad accogliere residenti e turisti in cerca di occasioni. Secondo le stime dell’Ufficio studi di Confcommercio regionale, il giro d’affari complessivo supererà i 410 milioni di euro, coinvolgendo circa 1,2 milioni di famiglie.

A livello locale, la spesa media per ogni cittadino emiliano-romagnolo si attesterà intorno ai 145 euro, leggermente superiore alla media nazionale di 137 euro, confermando la buona capacità di spesa del territorio. Per le famiglie, l’esborso complessivo supererà i 320 euro, con ricadute significative anche per le attività commerciali di Rimini, che puntano su qualità, accoglienza e fiducia del cliente.

“L’avvio dei saldi invernali è un appuntamento molto atteso sia dai consumatori che dalle imprese del territorio – sottolinea Pietro Fantini, direttore regionale di Confcommercio Emilia-Romagna –. In un contesto economico ancora caratterizzato da una gestione attenta del budget familiare, il saldo nel negozio di prossimità rappresenta una garanzia di trasparenza e convenienza reale”.