Sale giochi, Croatti (M5s): "Assurdo il caso Cattolica, subito una legge nazionale"

"Sentenza Consiglio di Stato mina contrasto alla ludopatia"

Il senatore riminese del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, interviene sulla recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le restrizioni sulle distanze minime per le sale giochi nel Comune di Cattolica, permettendo la riapertura di una sala vicina a una chiesa.

“La decisione del Consiglio di Stato – afferma Croatti – solleva gravi preoccupazioni, perché rischia di compromettere il lavoro svolto da Regioni e Comuni, come l’Emilia-Romagna, nel contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. L’attuale normativa non garantisce strumenti adeguati agli enti locali per difendere il diritto alla salute e alla sicurezza sociale.”

Il senatore evidenzia il paradosso emerso nel caso di Cattolica, dove, secondo i dati, solo lo 0,004% del territorio risulterebbe idoneo a ospitare sale da gioco, rendendo di fatto impossibile la delocalizzazione. “Non possiamo permettere che la libertà d’impresa prevalga sui diritti fondamentali dei cittadini”, sottolinea.

Croatti ribadisce quindi l’impegno del Movimento 5 Stelle per una riforma organica del settore e chiede al Governo di accelerare l’approvazione di una legge quadro nazionale. “Servono norme unitarie, più severe sulla pubblicità, maggiori controlli e strumenti efficaci per i Comuni. La salute pubblica non può essere oggetto di compromessi.”