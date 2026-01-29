Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran: dieci navi militari Usa nell’area, Teheran minaccia risposta con 1.000 droni

L’arrivo del cacciatorpediniere USS Delbert D Black e della portaerei USS Abraham Lincoln accresce i timori di un nuovo conflitto. L’Iran avverte che reagirà con forza, mentre l’Ue approva nuove sanzioni contro Teheran

La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a salire dopo le recenti minacce provenienti da Washington. Un’altra nave da guerra statunitense, il cacciatorpediniere lanciamissili Uss Delbert D Black, è arrivata in Medio Oriente, portando a dieci il numero di navi militari americane presenti nell’area, guidate dalla portaerei Uss Abraham Lincoln.

L’intensificarsi della presenza militare americana ha alimentato le speculazioni su un possibile nuovo attacco contro Teheran. In risposta, l’esercito iraniano ha promesso una “risposta schiacciante” in caso di attacco e ha annunciato di avere a disposizione mille nuovi droni, sottolineando la propria capacità di reagire in maniera significativa a eventuali provocazioni.

Nel frattempo, Mosca ha invitato Washington alla moderazione, evidenziando i rischi di un’escalation militare nella regione.

Sul fronte diplomatico, i ministri dell’Unione Europea hanno dato il via libera a nuove sanzioni contro l’Iran. Tra le misure restrittive figurano ventuno persone coinvolte nella repressione violenta delle proteste interne e dieci soggetti legati alla fornitura di armi alla Russia, in un chiaro segnale di condanna internazionale.