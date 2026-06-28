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Saludecio, concluse operazioni di bonifica dopo il maxi incendio di venerdì

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la protezione civile

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
28 giugno 2026 18:47
Saludecio, concluse operazioni di bonifica dopo il maxi incendio di venerdì -
Saludecio
Cronaca
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Oggi (domenica 28 giugno) i Vigili del Fuoco, affiancati dal personale della protezione civile, hanno completato la bonifica e messa in sicurezza dell'area di Saludecio interessata venerdì scorso (26 giugno) da un incendio di vaste dimensioni, all'altezza di via San Giuseppe. Le operazioni, che si sono svolte con il supporto del sindaco Roberto Cialotti, erano fondamentali per scongiurare il rischio di un nuovo innesco dell'incendio, considerate anche le elevate temperature odierne. Venerdì scorso, scoppiato il rogo, i Vigili del Fuoco erano intervenuti anche con l'elicottero e le fiamme avevano lambito un'abitazione.

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