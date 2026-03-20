Salute delle gengive in peggioramento: +50% di casi gravi in Italia negli ultimi 30 anni

Al 24° Congresso SIdP a Rimini gli esperti sottolineano il ruolo della prevenzione e l’impatto di inquinamento e cambiamenti climatici sulla salute delle gengive

La salute delle gengive degli italiani mostra segnali di peggioramento, con un aumento del 50% dei casi gravi di parodontite negli ultimi trent’anni. La malattia, evoluzione delle gengiviti non curate, colpisce oggi circa 9 milioni di adulti in Italia, pari al 15,7% della popolazione adulta, contro il 4% in Spagna e il 24% in Germania, uno dei tassi più alti in Europa.

I dati emergono in occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale, mentre a Rimini si tiene il 24esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP). Gli esperti sottolineano l’importanza della prevenzione e delle terapie conservative per contrastare il crescente impatto della malattia sulla salute pubblica.

Secondo Leonardo Trombelli, presidente SIdP e professore ordinario di parodontologia all’Università di Ferrara, la parodontite severa è oggi riconosciuta come priorità globale, insieme a tumori infantili, malattie mentali e renali, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Studi recenti pubblicati su Journal of Clinical Periodontology e British Dental Journal evidenziano come l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici aumentino il rischio di malattie gengivali. In particolare, l’esposizione cronica al particolato fine stimola infiammazione locale e sistemica, stress ossidativo e danni al DNA delle cellule epiteliali orali, favorendo lo sviluppo della parodontite.