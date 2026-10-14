Salute mentale e giovani, al Cinema Tiberio di Rimini il documentario “Ogni pensiero vola”

Sabato 17 ottobre doppio appuntamento con il cineforum “Le tra(U)me della cura”

Sabato 17 ottobre fa tappa al Cinema Tiberio di Rimini “Le tra(U)me della cura”, il cineforum itinerante promosso da ACAT Romagna insieme ai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL della Romagna di Forlì-Cesena e Rimini. Alle ore 9 la proiezione sarà rivolta alle scuole; alle ore 16 l’appuntamento sarà aperto a tutta la cittadinanza, con un invito particolare alle famiglie, agli educatori, agli insegnanti e a quanti lavorano con gli adolescenti. L’ingresso è gratuito.

La rassegna utilizza il cinema come stimolo per creare occasioni di riflessione e confronto sui temi del trauma, del disagio e della salute mentale. Centrale è il ruolo dell’AUSL della Romagna, partner del progetto, che attraverso i professionisti dei propri servizi contribuisce agli incontri e agli approfondimenti che seguono le proiezioni, mettendo competenze specifiche a disposizione dei ragazzi, delle famiglie e della cittadinanza.

In programma “Ogni pensiero vola” (2024) di Alice Ambrogi, documentario della durata di 64 minuti, presentato ad Alice nella Città nell’ambito della Festa del Cinema di Roma e premiato nel 2025 all’Edera Film Festival come Miglior Documentario sia dalla giuria sia dal pubblico.

Al centro del documentario ci sono sei giovani tra i 15 e i 25 anni che frequentano un centro diurno della ASL Roma 1 e raccontano in prima persona le proprie esperienze di disagio psichico, fragilità e cura. Le loro storie affrontano la salute mentale dei giovani senza la mediazione della finzione, parlando delle difficoltà, delle relazioni, dei percorsi di cura e anche del peso dei pregiudizi e dello stigma che ancora accompagnano la sofferenza psicologica.

Dopo la proiezione del film il confronto permetterà di approfondire proprio i temi emersi dalle storie dei ragazzi. Interverranno la Dott.ssa Roberta Rosetti, neuropsichiatra e direttrice della NPIA di Rimini, e il Dott. Massimo Trombini, Metodo SOD di Alcologia del Centro Alcologico Toscano AOUC. Modererà il Dott. Edoardo Polidori, professore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.

L’appuntamento del mattino con le scuole assume un valore particolare sul fronte della sensibilizzazione e della prevenzione. Vedere il film e poterne parlare subito dopo con professionisti ed esperti offre agli studenti uno spazio per fare domande, condividere riflessioni e affrontare con maggiore consapevolezza temi che spesso non è semplice riconoscere e raccontare.

Il cineforum è promosso da ACAT Romagna in collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena e Rimini, con il coinvolgimento dei servizi territoriali e delle Amministrazioni comunali.