Salvata dal compagno tra le fiamme: Eleonora torna a parlare dopo la tragedia di Crans Montana

"Grazie al mio Filippo che mi ha portata fuori dall'inferno"

È tornata a parlare sui social Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni nata a Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Ricoverata al Niguarda di Milano, la giovane racconta la sua lotta quotidiana in terapia intensiva e dedica un pensiero “a chi non ce l’ha fatta”.

In un post su Instagram, accompagnato da immagini prima e dopo la tragedia, ringrazia la famiglia, il fidanzato e il personale sanitario. Eleonora era stata salvata proprio dal compagno, Filippo Bonifacio, che l’aveva soccorsa tra la folla e trasportata d’urgenza all’ospedale di Sion.