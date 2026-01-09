Altarimini

Salvata dal compagno tra le fiamme: Eleonora torna a parlare dopo la tragedia di Crans Montana

"Grazie al mio Filippo che mi ha portata fuori dall'inferno"

A cura di Glauco Valentini Redazione
09 gennaio 2026 17:15
La 29enne ferita a Crans, 'in ospedale combattiamo per guarire '
Cattolica
Cronaca
È tornata a parlare sui social Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni nata a Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Ricoverata al Niguarda di Milano, la giovane racconta la sua lotta quotidiana in terapia intensiva e dedica un pensiero “a chi non ce l’ha fatta”.

In un post su Instagram, accompagnato da immagini prima e dopo la tragedia, ringrazia la famiglia, il fidanzato e il personale sanitario. Eleonora era stata salvata proprio dal compagno, Filippo Bonifacio, che l’aveva soccorsa tra la folla e trasportata d’urgenza all’ospedale di Sion.

