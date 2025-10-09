Salvini a Rimini al TTG Travel Experience tra balneari e sicurezza rafforzata

Il vicepremier ha partecipato all’assemblea unitaria sulla balneazione attrezzata e visitato gli stand di Confcommercio e Federalberghi

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Savini, è arrivato alla fiera di Rimini dove è stato accolto da una folta platea di balneari che attendono il suo intervento al TTG Travel Experience durante l'assemblea unitaria "Un futuro per la balneazione attrezzata italiana" in corso nella sala Sisto Neri, organizzata da Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti.

Il ministro, al suo ingresso nel padiglione, come riporta Ansa, ha visitato gli stand di Confcommercio e Federalberghi, tra selfie e strette di mano con numerosi presenti.

Ingenti le misure di sicurezza adottate per la visita. Secondo il parlamentare leghista Jacopo Morrone, Salvini ha ricevuto minacce dal collettivo comunista Osa "che gli avrebbero intimato" di non partecipare all'evento di Rimini.

Mercoledì sera, in Consiglio dei ministri si è discusso anche del tema delle concessioni balneari. Salvini ha svolto una informativa in merito alle interlocuzioni con la Commissione europea. A quanto si apprende, è stata esaminata una comunicazione di Bruxelles che in sostanza chiarirebbe che non esiste un diritto all'indennizzo per i concessionari uscenti, strada invece percorsa finora dal governo, con un decreto in attesa di essere varato. Nel confronto, Salvini ha sottolineato la necessità per l'esecutivo di andare avanti.