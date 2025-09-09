Salvini frena le polemiche su Vannacci: "È un valore aggiunto per la Lega"

Il leader del Carroccio invita a concentrarsi sul lavoro e annuncia una grande Pontida 2025

Matteo Salvini mette un freno alle tensioni interne e difende il generale Roberto Vannacci, definendolo «un valore aggiunto» per la Lega. In una nota, il segretario del partito richiama tutti i dirigenti alla concretezza: «Siamo troppo impegnati a lavorare per dedicare tempo a polemiche o altro. Sindaci, governatori, ministri, parlamentari ed europarlamentari devono tenere la testa sul proprio ruolo e sui cittadini».

Lo sguardo del leader è rivolto soprattutto all’appuntamento clou del partito: Pontida 2025, in programma domenica 21 settembre. Salvini promette «una grande giornata» con migliaia di sostenitori attesi da tutta Italia e la presenza sul palco di tutti i big del movimento. «Ognuno con il proprio stile e la propria personalità – ha sottolineato – sta facendo crescere la Lega. Aumentano gli iscritti, aumentano gli eletti, aumentano i consensi».

Quanto a Vannacci, al centro di recenti polemiche interne, Salvini taglia corto: «Stiamo facendo e faremo un ottimo lavoro insieme».