Salvini incontra Orban: “Asse per la pace e contro l’Ue suicida”

In un vertice di un’ora al ministero dei Trasporti, il leader della Lega e il premier ungherese rafforzano l’intesa su pace, immigrazione e critica al Green Deal

Un incontro “affettuoso” e all’insegna della piena sintonia quello avvenuto tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban. Il faccia a faccia, durato circa un’ora, si è svolto al ministero dei Trasporti il giorno successivo alla visita del leader magiaro a Palazzo Chigi, dove aveva incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Secondo quanto riferisce lo staff del vicepremier, sul tavolo ci sono stati “temi come la pace, la dura critica al Green Deal e alle politiche suicide dell’Unione europea”. Salvini e Orban avrebbero inoltre ribadito la “massima sintonia” anche in materia di contrasto all’immigrazione clandestina, nodo cruciale per entrambi i governi.

Nel frattempo Budapest continua a lavorare alla costruzione di un asse politico con Slovacchia e Repubblica Ceca, in chiave anti-Kiev. Secondo quanto dichiarato da Balázs Orban, consigliere del premier ungherese, “nell’Europa centrale il fronte pacifista sta crescendo. Con l’aggravarsi delle difficoltà economiche, sempre più nazioni si renderanno conto che la pace è l’unica strada”.

L’incontro tra Salvini e Orban conferma il rafforzamento dei legami tra i partiti sovranisti europei in vista delle sfide politiche e istituzionali dei prossimi mesi, con un’attenzione particolare alla guerra in Ucraina e alle politiche economiche dell’Unione europea.