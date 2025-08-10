Salvini rilancia sul Veneto: “Lista Zaia un valore aggiunto”

Il leader della Lega punta a esprimere il candidato del centrodestra per la Regione. In Calabria si voterà per le regionali il 5 e 6 ottobre

Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, torna a insistere sulla richiesta che sia il suo partito a esprimere il prossimo candidato governatore del centrodestra in Veneto. Nel ragionare sulle strategie elettorali, Salvini ha parlato di una possibile “lista Zaia” — in riferimento al presidente uscente Luca Zaia — definendola “un valore aggiunto che proporrò agli alleati”.

Il leader leghista ha evidenziato la “forza dirompente” del partito nella regione, ricordando che, in vista delle prossime elezioni, sono già state raccolte 158 disponibilità alla candidatura. Un numero che, secondo Salvini, potrebbe permettere la formazione di addirittura tre liste a sostegno.

Intanto, in Calabria è stata fissata la data del voto per le elezioni regionali: si terranno il 5 e 6 ottobre, dopo le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto.