Tempio del Tiki in Riviera: bartender da tutto il mondo al Hawaiki durante Beer&Food Attraction

Il tiki bar accoglie bartender e professionisti da tutto il mondo

Nei giorni della Beer&Food Attraction alla Fiera di Rimini (15-17 febbraio 2026), il locale Hawaiki di Bellaria Igea Marina si è trasformato in un autentico punto di riferimento mondiale per il mondo della miscelazione. Il tiki bar guidato dalla Barlady Samantha Migani riconosciuta a livello internazionale è diventato il luogo di incontro post-fiera dove bartender, professionisti e protagonisti del settore arrivati da tutta Italia e dall’estero si sono ritrovati sotto un unico simbolo: il tempio del Tiki.

Durante la fiera, infatti, Samantha è stata protagonista nell’area Mixology Circus, dove il suo Tiki Bar Hawaiki è stato invitato a esporre e rappresentare il mondo della cultura tiki davanti ai tecnici del settore , giornalisti internazionali e al pubblico professionale della manifestazione, illustrando filosofia, identità e caratteristiche di uno dei format più riconoscibili della miscelazione contemporanea.

Hawaiki viene premiato come il primo Tiki Bar a livello internazionale che unisce i Tiki drink in abbinamento al polinesian Food.

Un riconoscimento che conferma il posizionamento di Hawaiki come realtà di riferimento nel panorama della miscelazione …. e non solo nella scena italiana, ma una vera dimensione internazionale, con guest provenienti da tutto il mondo che hanno scelto Bellaria Igea Marina come punto di ritrovo durante i giorni della manifestazione riminese.

Tra gli ospiti presenti figurano alcuni tra i nomi più autorevoli del panorama mondiale della mixology:

Alex Frezza, fondatore de L’Antiquario di Napoli, cocktail bar inserito nei circuiti internazionali;

Edoardo Nono del Rita Tiki Room di Milano, riferimento italiano della cultura tiki;

Samuele Ambrosi, imprenditore e direttore di Mixology Attraction, tra le figure più influenti del settore;

Daniele Dalla Pola, tra i massimi esponenti mondiali della cultura tiki e ambasciatore internazionale del rum;

Gianmaria Ciardulli, bartender e professionista della miscelazione;

una delegazione del team Blue Blazer guidata dai direttori Marco Graziano e Giancarlo Mancino , storica realtà italiana del bartending;

e Mattia Capezzuoli, bartender dello Stravinskij Bar dell’Hotel de Russie di Roma, presente come ospite durante le serate.

Accanto ai protagonisti italiani, Hawaiki ha accolto anche ospiti provenienti da diversi paesi del mondo, a conferma della dimensione internazionale dell’evento:

Scott Schuder e Teo Matri del Dirty Dick Tropical Bar di Parigi, uno dei tiki bar più conosciuti a livello mondiale;

Vedat Akar del Mathilda’s Cocktail Bar & Kitchen di Istanbul (Turchia), realtà internazionale della miscelazione contemporanea.

Durante le serate era inoltre presente una delegazione di giornalisti della rivista specializzata Mixer Planet, testata di riferimento del settore beverage e ospitalità, a testimonianza dell’interesse professionale e mediatico suscitato dall’appuntamento.

Per tre giorni, dunque, Hawaiki è diventato simbolicamente il luogo in cui i protagonisti del Tiki e della mixology mondiale si sono ritrovati sotto un unico “tempio”, confermando come anche Bellaria Igea Marina possa essere punto di riferimento per una community internazionale del beverage sempre più connessa e in crescita.

Un risultato che porta la firma di Samantha Migani, che con il suo progetto ha saputo trasformare una visione in una realtà riconosciuta ben oltre i confini nazionali. «Vedere professionisti arrivare da tutta Italia e dall’estero e ritrovarsi qui, nel nostro locale, è motivo di grande orgoglio — racconta —.

Un segnale forte per il territorio e per il settore: quando passione, identità e qualità si incontrano, anche una realtà della Riviera può diventare punto di riferimento internazionale.