Samantha Migani porta Bellaria Igea Marina sul podio nazionale del bar italiano

Bellaria Igea Marina conquista la scena nazionale del mondo bar grazie a Samantha Migani, che si è classificata seconda al premio She Bartender dell’Anno, prestigioso riconoscimento promosso da Bargiornale in collaborazione con Pallini, nell’ambito dei Bar Awards.

Un risultato importante che non è solo personale, ma che porta il nome di Bellaria Igea Marina nel panorama dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, raccontando una storia di talento, visione e leadership al femminile.

Un riconoscimento che parla di valore e cambiamento

Il premio She Bartender dell’Anno nasce per valorizzare le figure femminili più influenti del settore bar e dell’ospitalità, accendendo i riflettori su professioniste capaci di interpretare il cambiamento culturale in atto: qualità, ascolto, visione imprenditoriale e attenzione alle persone.

In questo contesto, Samantha Migani si è distinta per il suo percorso professionale, per l’approccio contemporaneo al lavoro dietro al bancone e per la capacità di trasformare il bar in uno spazio di relazione, identità e racconto.

Samantha Migani è titolare e barlady di Hawaiki, tiki bar e Polynesian restaurant a Bellaria Igea Marina riconosciuto a livello nazionale, inserito in guide di settore e premiato negli anni per qualità, format e comunicazione. Un progetto solido e coerente che fa da base a un percorso professionale oggi confermato da uno dei riconoscimenti più significativi del settore.

Una storia che parla anche al territorio

Il secondo posto al She Bartender dell’Anno non è solo un traguardo individuale, ma un segnale forte di come professionalità, visione e cultura dell’ospitalità possano nascere e crescere anche a Bellaria Igea Marina, portandone il nome sui palcoscenici più autorevoli del bar italiano. Un risultato che diventa orgoglio per la città e ispirazione per chi vede nel bar non solo un mestiere, ma una vera forma di espressione e leadership