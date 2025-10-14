Sammaurese, Asta esonerato: in panchina va Pino Lorenzo

La società: "Situazione di classifica dipende da fattori esterni al mister e aventi radice non solo nel presente"

La Sammaurese ha esonerato Antonino Asta, affidando la panchina all'allenatore in seconda Pino Lorenzo, sino a nuove determinazioni della proprietà. Lunga e articolata la nota con cui il vicepresidente vicario Stefano Guerra annuncia l'esonero, evidenziando che l'attuale situazione di classifica dei giallorossi trovi ragione "in fattori esterni al mister e aventi radice non solo nel presente". La società parla di risoluzione consensuale "e amicale", ma la decisione di cambiare in panchina è stata necessaria "per cercare di porre fine ai fattori negativi che han portato alle recenti ripetute sconfitte e a rendere nebuloso il futuro riferito all'attuale stato dell'arte".

"Nel ringraziare Mister Antonino Asta per quanto ha voluto e potuto apportare alla nostra storia societaria, pur nei pochi mesi di durata dell'intercorso rapporto, e per come ha voluto consensualizzare la risoluzione del rapporto, gli auguriamo di trovare a breve un'altra società, ove svolgere al meglio la sua attività di allenatore che, per fattori come detto a lui esterni ed estranei, non gli è stato possibile fare da noi. Ovviamente resta immutata la stima e l'amicizia dell'intera società, e soprattutto dei nostri professionisti, nei suoi confronti", chiosa Guerra.