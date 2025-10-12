Sammaurese, pesante sconfitta a Sora: la cura Giacomarro rilancia i romani (4-0)

Lauria e Pecchia chiudono il conto già nel primo tempo

Sora - Sammaurese 4-0

SORA: Laukzemis; Ferrari, Orazzo, Bassini; Bolo (29’st Ippoliti), Casciano (34’st Boglione), Lauria, Speranza (12’pt Pecchia); Flaminio; Curatolo (41’st Dini), Stampete (34’st Rao). A disp: Mutavcic, Stano, Migliazza, Bonofiglio. All. Giacomarro.

SAMMAURESE: Pazzini; Moncastelli (1’st Dimitri), Oppizzi, Dall’Osso, Magnanini; Sare (16’st Gessaroli), Zaccariello, Said (28’st Infantino); Conti; Casolla, Amadori (15’st Nisi). A disp.: Pollini, Manzi, Berto, Bertani, Deshkaj. All. Asta.

ARBITRO: Dumitrascu di Finale Emilia.

MARCATORI: 33’pt Lauria (SO), 38’pt Pecchia (SO), 23’st Bolo (SO), 33’st Casciano (SO).

NOTE: ammoniti Laukzemis (SO), Bolo (S), Ferrari (SO), Lauria (SO); angoli 2-5; rec. 4’pt, 6’st.

SORA La cura Giacomarro rivitalizza il Sora, che torna alla vittoria dopo tre turni, infliggendo un netto 4-0 alla malcapitata Sammaurese e sale a 8 punti in classifica, uscendo così dalla zona playout. Mister Giacomarro deve fare a meno del difensore Filì e del bomber Trotta e schiera la squadra con un 3-5-2 con Laukzemis in porta, Orazzo, Ferrari e Bassini in difesa, Bolo, Casciano, Lauria, Speranza e Flaminio a centrocampo e la coppia Curatolo-Stampete in attacco. La Sammaurese replica con il 4-3-1-2, con l'ex Rimini Conti alle spalle del duo d'attacco Amadori-Casolla.

Dopo 30 secondi Casciano, su assist di Bolo dalla destra, manda di poco a lato dall’altezza del dischetto. Al 3′ si vede la Sammaurese con un’azione insistita, conclusa da Casolla, che però viene murato. Al 10′ Spernza, appena rientrato da un infortunio muscolare, accusa una ricaduta e deve uscire dal campo, sostituito da Pecchia, che si rivelerà decisivo. Al 17′ ci prova Bolo direttamente da calcio di punizione, ma il portiere ospite Pazzini si allunga sul palo alla sua destra e respinge. Al 33′ il vantaggio bianconero con una staffilata all’angolino basso di destro dal limite dell’area sammaurese di Lauria, lesto a riprendere un rinvio corto. Al 38′ il raddoppio del Sora con Pecchia, che riprende una respinta di Pazzini in seguito ad azione da calcio d’angolo.

In avvio di ripresa il Sora potrebbe triplicare già al 10′, ma Stampete alza troppo il tiro a tu per tu con il portiere, su assist di Curatolo al termine di una bella ripartenza. Al 19′ la Sammaurese potrebbe riaprire il match, ma il destro del neo entrato Dimitri sfiora solo il palo al termine di un contropiede innescato da un’incomprensione su calcio di punizione tra Bassini e Bolo. Al 23′ il Sora fa il 3-0: Orazzo conquista palla e sale fino al limite dell’area avversaria, apre sulla destra per Bolo, che scambia con Casciano, entra in area e gela Pazzini con un sinistro sul secondo palo. Al 33′ i bianconeri servono il poker con Casciano, che raccoglie una respinta di Pazzini su tiro di Stampete e dalla linea di fondo infila la porta sul palo opposto.