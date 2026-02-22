Sampierana, esordio con sconfitta per Montanari. Sorride il Russi (0-2)

Battiloro apre con un tap-in vincente, poi bis di Grazhdani

Sampierana - Russi 0-2

SAMPIERANA: Ravaioli, Pieri, Bolognesi (37' st Crociati), Narducci (41' st Cangini), Rossi, Lo Russo, Corzani, Petrini, Montesi, Pippi (26' pt Di Novella), S.Braccini. A disp.: Zamagni, Pungelli, Soldati, Barchi, Ariyo, Conficoni. All.: Montanari.

RUSSI: Sarini, Magrini (41' st Gualandi), Dradi, Bertoni, Colombo, Buscherini, Venturi, Zattini (27' st Villa), Brigliadori (29' st Grazhdani), Battiloro (41' st Fiori), Saporetti. A disp.: Gardini, Berto, Ferrunaj, Cepa, Zela. All.: Ferrario.

ARBITRO: Battilani di Imola.

RETI: 21' st Battiloro, 49' st Grazhdani.

AMMONITI: Pippi, Magrini, Fiori.

SAN PIERO IN BAGNO Continua la serie negativa della Sampierana che, in settimana, aveva cambiato la guida tecnica sostituendo mister Belli con mister Montanari. Il cambio, però, non ha sortito gli effetti desiderati: anche oggi si è vista una Sampierana poco brillante.

Nel primo tempo il Russi è apparso più convinto dei bianconeri, ma, pur con un leggero predominio territoriale, non ha creato vere occasioni da gol, così come la Sampierana. Si registrano soltanto due conclusioni, una per parte: al 4’ bella combinazione tra Pippi e Braccini, che serve Montesi, il cui tiro viene parato dal portiere ospite, ben piazzato. Risponde all’8’ il Russi con una conclusione di Saporetti che termina alta.

Nel secondo tempo, al 63’, Brigliadori ci prova dal limite, ma il suo tiro esce di poco. Tre minuti dopo è ancora il Russi a rendersi pericoloso: Saporetti colpisce il palo e, sulla ribattuta, il più lesto è Battiloro, che realizza il gol del vantaggio.

La Sampierana prova a reagire e, con il passare dei minuti, guadagna campo, ma crea poche occasioni. Da segnalare all'82’ Montesi che, a botta sicura, vede il proprio tiro respinto da un difensore, che spedisce la palla in angolo.

Si arriva così al 94': in contropiede, e in sospetta posizione di fuorigioco, Grazhdani si presenta solo davanti a Ravaioli, lo supera e firma il definitivo 2-0.